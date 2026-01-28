В Прикамье ввели штрафы за склонение к абортам работодателями
Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, вводящий штрафы для работодателей за склонение женщин к абортам, сообщает «Ирсити». Правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт или нет.
Закон запрещает принуждать к искусственному прерыванию беременности через угрозы, уговоры, подкуп, обман со стороны лиц, находящихся с ними в служебной зависимости (например, начальников).
Административные штрафы для должностных лиц составят от 5000 до 10 000 руб, для юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.
В ноябре 2025 года в регионе ввели запрет на склонение к аборту, который распространяется на работодателей женщин. Всего на тот момент более 30 регионов России ограничили аборты, около половины добровольно сдали лицензии на проведение процедуры.
Первым российским субъектом, принявшим запрет на склонение к аборту — в 2023-м, — стала Мордовия. В конце прошлого года в республике назначили первый в России подобный штраф — его получил мужчина за предложение беременной от него двойней женщине сделать аборт.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN
Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США
Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко
Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России
Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России