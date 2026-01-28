 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

В Прикамье ввели штрафы за склонение к абортам работодателями

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, вводящий штрафы для работодателей за склонение женщин к абортам, сообщает «Ирсити». Правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был ли сделан аборт или нет.

Закон запрещает принуждать к искусственному прерыванию беременности через угрозы, уговоры, подкуп, обман со стороны лиц, находящихся с ними в служебной зависимости (например, начальников).

В России назначили первый штраф за склонение к аборту
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Административные штрафы для должностных лиц составят от 5000 до 10 000 руб, для юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.

В ноябре 2025 года в регионе ввели запрет на склонение к аборту, который распространяется на работодателей женщин. Всего на тот момент более 30 регионов России ограничили аборты, около половины добровольно сдали лицензии на проведение процедуры.

Первым российским субъектом, принявшим запрет на склонение к аборту — в 2023-м, — стала Мордовия. В конце прошлого года в республике назначили первый в России подобный штраф — его получил мужчина за предложение беременной от него двойней женщине сделать аборт.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
штраф аборты Иркутская область Заксобрание законопроект законы
Материалы по теме
В Госдуму внесли законопроект о запрете делать ставки до 21 года
Общество
Власти отвергли риски для школьников из-за запрета сайтов с ответами ЕГЭ
Общество
Еще два региона введут штрафы за склонение к абортам. Где действует закон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
Летевший в Иркутск самолет Azur Air внепланово сел в Ханое Общество, 11:01
Вторая ракетка мира Свентек сравнила теннисистов с животными в зоопарке Спорт, 10:57
Российский форвард стал участником обмена в НХЛ Спорт, 10:56
В подмосковной Истре загорелось производственное здание Общество, 10:50
Джокович вышел в полуфинал Australian Open после травмы соперника Спорт, 10:48
От ИИ в найме до карьеры после 50 лет. Чего ждать от HR в 2026 году Образование, 10:45
Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым идиотом» Политика, 10:43
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Демин повторил рекорд среди новичков в НБА Спорт, 10:41
У российских военных появились системы «Зубр» для уничтожения дронов Политика, 10:38
В Севастополе фрагментами сбитых БПЛА повреждены несколько домов Политика, 10:34
ЦСП опубликовал итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде Спорт, 10:31
Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи приговорили к 20 месяцам тюрьмы Политика, 10:30
Уроженка Москвы вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:30
Подросток получил 7 лет за подготовку поджога военкомата под Тверью Политика, 10:29