В России назначили первый штраф за склонение к аборту
Суд в Саранске назначил административный штраф за склонение к совершению аборта, следует из картотеки судебного участка № 4 мирового судьи Пролетарского района города.
Мировой судья Наталья Савчук назначила административное наказание Базееву Р.А. по ст. 9.1 закона республики Мордовия.
В благотворительном фонде «Женщины за жизнь» отметили, что это первый случай вынесения штрафа по делу о склонении к аборту в России. Мужчину обязали заплатить 5 тыс. руб., уточнили в организации.
Фонд рассказал о деталях дела: узнавшая о беременности двойней женщина сообщила новость отцу детей, однако тот оказался не готов к этому и «выразил желание оплатить прерывание беременности». Женщина отказалась и прекратила взаимоотношения с этим мужчиной, а ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии».
Она обратилась за юридической и психологической поддержкой в фонд. В июле 2025 года женщина родила мальчика Богдана и девочку Варвару. «В ходе разбирательств и предоставлении доказательств, отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту», — говорится в сообщении фонда.
Мордовия стала первым российским регионом, где приняли закон о запрете пропаганды абортов. Это произошло в начале августа 2023 года. К ноябрю этого года аналогичные законы действуют в более чем 30 российских регионах.
