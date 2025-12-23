В России назначили первый штраф за склонение к аборту

В Мордовии мужчине назначили штраф в 5 тыс. руб. за предложение беременной от него двойней женщине сделать аборт. Это первый случай наказания за склонение к аборту в России. Мордовия была первым регионом, принявшим такой закон

Суд в Саранске назначил административный штраф за склонение к совершению аборта, следует из картотеки судебного участка № 4 мирового судьи Пролетарского района города.

Мировой судья Наталья Савчук назначила административное наказание Базееву Р.А. по ст. 9.1 закона республики Мордовия.

В благотворительном фонде «Женщины за жизнь» отметили, что это первый случай вынесения штрафа по делу о склонении к аборту в России. Мужчину обязали заплатить 5 тыс. руб., уточнили в организации.

Фонд рассказал о деталях дела: узнавшая о беременности двойней женщина сообщила новость отцу детей, однако тот оказался не готов к этому и «выразил желание оплатить прерывание беременности». Женщина отказалась и прекратила взаимоотношения с этим мужчиной, а ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии».

Она обратилась за юридической и психологической поддержкой в фонд. В июле 2025 года женщина родила мальчика Богдана и девочку Варвару. «В ходе разбирательств и предоставлении доказательств, отец детей признал свою вину, однако на заседании начал отрицать факт склонения к аборту», — говорится в сообщении фонда.

Мордовия стала первым российским регионом, где приняли закон о запрете пропаганды абортов. Это произошло в начале августа 2023 года. К ноябрю этого года аналогичные законы действуют в более чем 30 российских регионах.