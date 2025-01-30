Аэропорт Вашингтона приостановил полеты из-за ЧП с самолетом
Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана (DCA) остановил все полеты из-за ЧП с самолетом на аэродроме.
«Все взлеты и посадки в DCA остановлены. Сотрудники экстренных служб реагируют на инцидент с самолетом на аэродроме. Терминал остается открытым», — говорится в сообщении авиагавани в X.
Департамент пожарной и спасательных служб округа Колумбия (FEMS) сообщил в X, что потерпел крушение небольшой самолет. Он упал неподалеку от аэропорта в районе реки Потомак. По словам властей, на место происшествия прибыли пожарные катера.
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