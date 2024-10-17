Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну
Кузьминский районный суд Москвы приговорил экс главного нарколога России Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Ему дали семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Брюну назначили штраф в размере 850 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.
В Москве утром образовался «радиационный туман»
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции
Владимир Зеленский представил «план победы»
Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине
Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро
Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов