Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну

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Кузьминский районный суд Москвы приговорил экс главного нарколога России Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Ему дали семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Брюну назначили штраф в размере 850 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.