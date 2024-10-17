 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну

Появились кадры с суда над бывшим главным наркологом России Евгением Брюном

Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению Брюну
Video

Кузьминский районный суд Москвы приговорил экс главного нарколога России Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Ему дали семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Брюну назначили штраф в размере 850 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Бывшему главному наркологу Брюну дали 7 лет колонии
Общество
Евгений Брюн

В Москве утром образовался «радиационный туман»

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Аналитики ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Владимир Зеленский представил «план победы»

Станислава Черчесова оштрафовали за «неуважение к казахскому языку»

Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным мир на Украине

Аналитики подсчитали, сколько стоит жилье в 10 минутах ходьбы от метро

Собянин заявил о планах сделать программу реновации постоянной

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Евгений Брюн суд уголовное дело мошенничество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 16 окт, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 17:28
Вокалиста «Отпетых мошенников» Богомазова госпитализировалиОбщество, 12:32
«Тапалки» произвели фурор в интернете. Есть ли в них выгода для инвестораPro, 12:31
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Алма-АтеСпорт, 12:28
Токаев заявил о непобедимости России и предложил подумать о миреПолитика, 12:23
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 12:21
Как выносили приговор бывшему главному наркологу России Евгению БрюнуОбщество, 12:20
Руководство института Минца заподозрили в хищениях на оборонзаказеОбщество, 12:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член НАТОПолитика, 12:14
В МВД сообщили результаты второго этапа операции «Нелегал-2024»Общество, 12:12
Набиуллина сообщила, что решение по ключевой ставке еще не принятоИнвестиции, 12:12
Власти решили измерить «выработку на человека» у врачей и учителейЭкономика, 12:11
УАЗ связал проблемы с качеством своих автомобилей с санкциямиБизнес, 12:07
Российские военные взяли под контроль Максимильяновку в ДНРПолитика, 12:07
5 главных уголовных рисков бизнеса: результаты исследованияРБК Компании, 12:02