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Бывшему главному наркологу Брюну дали 7 лет колонии

Евгений Брюн
Евгений Брюн (Фото: ТАСС)

Бывшего главного нарколога России Евгения Брюна приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о мошенничестве. Это меньше, чем запрашивало обвинение — оно настаивало в сроке в 8 лет. Решение принял Кузьминский районный суд Москвы.

Также Брюну назначили штраф в размере 850 тыс. руб. и лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года.

Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали в августе 2022 года по обвинению по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Еще одним фигурантом дела стал экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.

Брюн был главным внештатным наркологом Минздрава России с 2009 года. После его задержания ведомство сообщило, что эта должность «была исключена из номенклатуры». Информация о Брюне на сайте Минздрава была удалена, министерство пообещало, что будет оказывать содействие следствию.

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