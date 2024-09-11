Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна и еще двух фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«На имущество Брюна и других фигурантов дела, в том числе [бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира] Якушева, [экс-главe Московского научно-практического центра наркологии Сергея] Копорова, наложен арест», — говорится в документах.

Собственникам арестованного имущества также было запрещено распоряжаться им.

Какое именно имущество попали под арест у Брюна и Копорова, агентство не уточняет. У Якушева суд арестовал четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартиру.

Решение об аресте было принято, чтобы обеспечить приговор в части взыскания штрафа и возможного гражданского иска. Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы является потерпевшей стороной по делу Брюна и в случае обвинительного приговора может потребовать возмещение ущерба.

Брюна задержали 19 августа 2022 года вместе с Якушевым по делу о хищении 20 млн руб. Обоих отправили под домашний арест. Позже сумма предполагаемого ущерба выросла до 138 млн руб. Брюн вину не признает.

Источник РБК сообщал, что экс-главного нарколога заподозрили в создании мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. При этом он задействовал для этого компании, связанные с женой Якушева.

Фигурантов дела обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.