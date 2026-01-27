 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт
0

Нетаньяху заявил, что в Газе не будет палестинского государства

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Восстановление сектора Газа не случится до его демилитаризации, палестинское государство не будет создано на этой территории. Об этом заявил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

«Я уже слышу заявления о том, что мы разрешим восстановление Газы до демилитаризации. Этого не произойдет. Я слышал, что мы введем турецких и катарских солдат в Газу. Этого тоже не произойдет. Я слышу, что я позволю создать палестинское государство в Газе. Этого не произошло и не произойдет», — сказал Нетаньяху, комментируя второй этап плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Он подчеркнул, что Израиль сосредоточен на уничтожении вооружений ХАМАС и избавлении сектора Газа от оружия и туннелей. По словам Нетаньяху, это будет достигнуто либо простым, либо сложным способом, «но в любом случае это произойдет».

Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
Общество

Израильский премьер отметил, что он неоднократно препятствовал созданию палестинского государства. В заключении он заявил, что Израиль сохранит контроль над всей территории от реки Иордан до Средиземного моря, в том числе сектором Газа.

Лидеры США, Египта и Турции 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС. В ноябре Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом президента США Дональда Трампа для сектора Газа.

14 января спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что в cекторе Газа началась реализация второго этапа плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он включает создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.

Анастасия Луценко
Биньямин Нетаньяху Палестина сектор Газа
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
