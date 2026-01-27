В Словакии назвали размер ущерба при прекращении поставок газа из России

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Досрочное прекращение поставок газа из России по контракту с «Газпромом» может обойтись Словакии в €11–16 млрд. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар, передает Dennik N.

Договор между Словакией и «Газпромом» заключен до 2034 года. Если Россия решит подать в суд за его неисполнение, то словацкой стороне придется платить компенсации.

Как подчеркнул глава МИДа, в соответствии с текущими ценами на газ размер компенсации составит €11 млрд. Если же стоимость газа вырастет, то сумма может достигнуть €16 млрд.

Накануне Совет Евросоюза утвердил полный запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года и трубопроводного газа из России с 30 сентября того же года. Против этого решения проголосовали Словакия и Венгрия. В тот же день Бланар анонсировал, что Словакия обратится в Суд Европейского союза с требованием отменить это решение.

27 января словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Венгрия и Словакия подадут в Суд ЕС два отдельных иска из-за решения Совета Евросоюза. По его словам, страны намерены в дальнейшем координировать свои действия.