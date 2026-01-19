Задержан подозреваемый в убийстве после ссоры в автобусе в Электростали

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве после ссоры в автобусе

Фото: moscowtop / Telegram

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего молодого человека на автобусной остановке в Электростали, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 18 января. В рейсовом автобусе между группой молодых людей и 19-летним пассажиром возник конфликт. Позже между ними произошла драка на остановке, в ходе которой подозреваемый смертельно ранил молодого человека ножом в шею и туловище.

«Подозреваемый задержан, в настоящее время он доставляется к следователю для производства следственных действий», — говорится на сайте СК. Участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Также о задержании подозреваемого в убийстве сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

По информации телеграм-канала «112», компания молодых людей приставала к пассажиркам автобуса и показывала неприличные жесты. После того как 19-летний подозреваемый заступился за женщин, участники конфликта покинули автобус и начали драться на остановке.

Ножевые ранения, которые подозреваемый в ходе драки нанес одному из парней, оказались смертельными.