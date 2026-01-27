МВД раскрыло покушение на убийство 24-летней давности

 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Подмосковье раскрыли покушение на убийство 24-летней давности
Фото: Ирина Волк / Telegram

Сотрудники МВД раскрыли преступление, совершенное в 2001 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

16 июня 2001 года в Сергиевом Посаде неизвестный выстрелил в мужчину, который в то время занимал должность начальника службы безопасности местного отделения банка. Покушение случилось недалеко от его дома. Потерпевший получил ранение, но выжил. Преступник скрылся. Поиски по «горячим следам» тогда не дали результата.

Спустя много лет были задержаны два брата из Тульской области. По версии следствия, один из них задолжал $2 тыс. семье потерпевшего и, не желая отдавать долг, договорился с братом. Тот взялся устранить кредитора.

Сейчас фигурантам предъявлены обвинения, они заключены под стражу.

В мае 2025 года полиция при помощи дактилоскопии раскрыла двойное убийство и покушение на убийство третьего человека, совершенные 25 лет назад.

В 2000 году в подъезде жилого дома в Москве обнаружили раненого мужчину. По словам пострадавшего, его ударил ножом неизвестный, он вышел из квартиры в этом же подъезде. В этой квартире полицейские позже нашли тела двух женщин с множественными ножевыми ранениями. Пострадавший мужчина выжил.

Поиски по «горячим следам» так же не дали результатов, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, работая над раскрытием преступлений прошлых лет. Им оказался 45-летний ранее судимый мужчина. Оперативники нашли его в Крыму.

