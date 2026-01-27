Погибшие в доме в Балашихе иностранцы жгли угли, чтобы согреться
Постояльцы частного дома в Балашихе, где в пожаре погибли четверо иностранцев, жгли угли для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Пожар в трехэтажном частном доме в Балашихе произошел ранним утром 27 января. В результате погибли четыре человека, а также пострадал один подросток. Его госпитализировали с признаками отравления угарным газом.
Как установило следствие, возгорание произошло на втором этаже здания, где жильцы жгли угли для обогрева. Всего в доме проживали 11 человек, восемь из которых являются иностранцами. Пожарным удалось спасти из горящего здания шесть человек, в том числе двое детей.
По информации ТАСС, в доме находился нелегальный хостел, а все погибшие были гражданами Кубы. В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что дом не имел регистрации в качестве гостиницы и был оформлен на двух собственников.
Источник «РИА Новости» ранее рассказал, что в доме жгли костер для обогрева, так как здание отключили от электричества за неуплату.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE
Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией
Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО
FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины
США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей