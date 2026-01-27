Постояльцы дома в Балашихе, где погибли четверо кубинцев, жгли угли для обогрева

Погибшие в доме в Балашихе иностранцы жгли угли, чтобы согреться

Фото: СК России

Постояльцы частного дома в Балашихе, где в пожаре погибли четверо иностранцев, жгли угли для обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Пожар в трехэтажном частном доме в Балашихе произошел ранним утром 27 января. В результате погибли четыре человека, а также пострадал один подросток. Его госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Как установило следствие, возгорание произошло на втором этаже здания, где жильцы жгли угли для обогрева. Всего в доме проживали 11 человек, восемь из которых являются иностранцами. Пожарным удалось спасти из горящего здания шесть человек, в том числе двое детей.

По информации ТАСС, в доме находился нелегальный хостел, а все погибшие были гражданами Кубы. В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что дом не имел регистрации в качестве гостиницы и был оформлен на двух собственников.

Источник «РИА Новости» ранее рассказал, что в доме жгли костер для обогрева, так как здание отключили от электричества за неуплату.