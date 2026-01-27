 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дом в Балашихе, где погибли люди, не был зарегистрирован как гостиница

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Частный дом в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека, не имел регистрации в качестве гостиницы, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

«Данный объект статуса «гостиница» не имел. По официальной информации, это частный жилой дом на двух собственников. Согласно нормам пожарной безопасности, в отношении указанного объекта не проводятся контрольно-надзорные и профилактические мероприятия», — прокомментировала пресс-служба.

Ранее ТАСС сообщал, что жилой дом был хостелом.

В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека
Общество
Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Утром 27 января из-за пожара, произошедшего в частном доме в Балашихе, погибли четыре человека. По данным источников агентства, погибли граждане Кубы.

Источник «РИА Новости» рассказал, что погибшие жгли костер, чтобы согреться, поскольку электричество в доме отключили за неуплату.

Пожарные, поднявшись на горящий этаж, обнаружили мужчину в состоянии дезориентации. В одной из комнат также нашли его маленького ребенка. Кроме того, был спасен 17-летний подросток. По лестничным маршам вывели двоих пожилых людей, рассказала пресс-служба МЧС.

Пожарным удалось спасти шесть человек, находившихся в загоревшемся доме. Из них двое детей. Самостоятельно здание покинули 11 человек. На месте происшествия для установления причины пожара работают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС.

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Валерия Антонова
Балашиха пожар гостиница
Зарегистрироваться
