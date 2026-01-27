В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании в Балашихе. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

По информации ТАСС, в здании находился хостел. Сообщение о возгорании в доме № 37 в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка поступило в оперативно-дежурную смену в 4:40 во вторник, 27 января. На место оперативно выехали 80 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. Спасатели потушили пожар на площади 35 кв. м в 7:00 мск.

В пресс-службе МЧС по Московской области РБК сообщили, что среди погибших детей нет. Всего из здания эвакуировали 11 человек. «Спасено шесть (двое из них — дети), один пострадавший», — говорится в сообщении.

В конце августа в Балашихе произошел пожар на складе. Для борьбы с огнем МЧС направило два вертолета. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м.