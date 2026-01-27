 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области
Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Четыре человека погибли при пожаре в нежилом здании в Балашихе. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 35 кв. м, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

По информации ТАСС, в здании находился хостел. Сообщение о возгорании в доме № 37 в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка поступило в оперативно-дежурную смену в 4:40 во вторник, 27 января. На место оперативно выехали 80 сотрудников МЧС и 27 единиц техники. Спасатели потушили пожар на площади 35 кв. м в 7:00 мск.

В пресс-службе МЧС по Московской области РБК сообщили, что среди погибших детей нет. Всего из здания эвакуировали 11 человек. «Спасено шесть (двое из них — дети), один пострадавший», — говорится в сообщении.

В конце августа в Балашихе произошел пожар на складе. Для борьбы с огнем МЧС направило два вертолета. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Анастасия Карева
пожар Балашиха погибшие пострадавшие МЧС
Материалы по теме
В Карелии возбуждено дело после гибели пациента при пожаре в больнице
Общество
В московском ТЦ «Киевский» произошел пожар
Общество
На борьбу с пожаром на нефтебазе под Пензой отправили 150 пожарных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев Спорт, 10:27
Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал Australian Open Спорт, 10:21
Песков заявил о дефиците дружеских чувств с рядом стран Политика, 10:21
Россиянин впервые с 2013 года сыграет в Матче восходящих звезд НБА Спорт, 10:20
Герасимов сообщил о блокировании района с силами ВСУ у Купянска Политика, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
В России стало больше автосалонов на фоне падения продаж новых машинПодписка на РБК, 10:00
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Дипломат заявил, что притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы Политика, 09:57
Вам нужно оценить работу сотрудника. Пять правил конструктивной критикиПодписка на РБК, 09:55
Разведка доложила Трампу о рекордной слабости властей Ирана за 50 лет Политика, 09:55
15 лет наблюдений за 30 тыс. лидеров показали: их объединяет один навык Образование, 09:52
Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев Общество, 09:47
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье бизнес-класса Недвижимость, 09:44
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей Политика, 09:43