Общество⁠,
0

ТАСС узнал, что в доме в Балашихе угорели четверо кубинцев

СК: причиной пожара в доме в Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Причиной пожара в частном доме в подмосковной Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.

Пожар в трехэтажном частном доме в квартале Зворыкино произошел рано утром 27 января. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной из комнат тела двух мужчин и двух женщин. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что все погибшие были гражданами Кубы. Собственник дома живет в Лондоне, а договора аренды у проживающих не было.

В Балашихе при пожаре в хостеле погибли четыре человека
Общество
Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Всего сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек. «Шестерым удалось спастись, среди них 17-летний подросток», — говорится в сообщении прокуратуры по Московской области.

При пожаре также пострадал 15-летний подросток. Его доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи и криминалисты осматривают место трагедии и допрашивают очевидцев. Они также планируют назначить судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Балашиха пожар причина уголовное дело Следственный комитет погибшие
