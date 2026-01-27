ТАСС узнал, что в доме в Балашихе угорели четверо кубинцев
Причиной пожара в частном доме в подмосковной Балашихе могло стать неосторожное обращение с огнем. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Московской области.
Пожар в трехэтажном частном доме в квартале Зворыкино произошел рано утром 27 января. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одной из комнат тела двух мужчин и двух женщин. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что все погибшие были гражданами Кубы. Собственник дома живет в Лондоне, а договора аренды у проживающих не было.
Всего сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек. «Шестерым удалось спастись, среди них 17-летний подросток», — говорится в сообщении прокуратуры по Московской области.
При пожаре также пострадал 15-летний подросток. Его доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи и криминалисты осматривают место трагедии и допрашивают очевидцев. Они также планируют назначить судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. Балашихинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
