Политика⁠,
0

Глава МВФ заявила о растущем давлении геополитики на экономику

Глава МВФ Георгиева: геополитика все больше влияет на развитие экономики
Кристалина Георгиева
Кристалина Георгиева (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Геополитические факторы все больше влияют на состояние и развитие мировой экономики. Об этом глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева рассказала в интервью Politico.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Георгиева заявила, что мир очень изменился и стал «многополярным». По ее словам, МВФ необходимо обращать больше внимания на регионы, чьи экономики и геополитическое влияние выросли в последнее время.

В интервью Politico глава МВФ добавила, что «геополитические факторы играют все большую роль в формировании мировой экономики». По ее словам, пример спора вокруг Гренландии показал, что «союзникам становится все труднее сохранять чувство общей цели». Георгиева назвала это «значительным изменением».

Почему Трамп пошел на сделку по Гренландии вместо оккупации
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Она также отметила, что «судьба Европы находится в руках европейцев». Глава МВФ заявила, что пессимизм в отношении европейской экономики является неуместным, так как семь стран Евросоюза вошли в топ-10 экономик с самыми высокими показателями по итогам 2025 года. При этом она предостерегла Европу от резких ответных мер на действия США по Гренландии.

«Я бы сказала, что бесперебойное функционирование международной валютной системы имеет ценность для всех стран», — сказала Георгиева.

С начала своего второго срока президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Американский президент не исключал применения силы для присоединения Гренландии и пригрозил ввести 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, выступивших против действий США.

На Давосском форуме Трамп заявил, что не будет захватывать остров, и сообщил о согласовании сделки по нему с генсеком НАТО Марком Рютте. Он также подчеркнул, что отменил решение о вводе тарифов против восьми стран ЕС.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
МВФ Кристалина Георгиева геополитика мировая экономика
