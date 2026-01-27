Эксперт описал стратегию США в отношении Ирана и оценил риск эскалации

 Перейти к основному контенту
Фото: Reuters

Готовность США сохранять переговорную линию с Ираном свидетельствует о том, что американская сторона признает определенную устойчивость иранского режима, заявил в эфире Радио РБК консультант программы ПИР-Центра «Глобальная и региональная безопасность: новые идеи для России», эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Леонид Цуканов.

По его словам, заявления об ослаблении или усилении режима в Тегеране «достаточно спекулятивны»: американский истеблишмент, с одной стороны, убежден, что силовое давление создало в Иране нервозность, а с другой — констатирует сохранение диалога.

Дональд Трамп

Цуканов провел параллель с ситуацией за несколько месяцев до начала «июньской кампании», когда США перебрасывали в регион стратегические бомбардировщики, корабли и сосредотачивали силы на прилегающих базах, «чтобы подтолкнуть Иран в переговорную рамку».

«Здесь мы можем видеть примерно такую же стратегию: максимально держать в напряжении Тегеран, создавать концентрацию сил, но при этом пока не действовать. Но с учетом общей яростной политики Трампа вполне возможны и демонстративные рывки», — добавил он.

По мнению эксперта, Россия не заинтересована в ирано-американской эскалации, поскольку даже гипотетическая дестабилизация Ирана и переход его в состояние «межвластия» «сильно ударит по обстановке на Ближнем Востоке».

«Возникнет, по сути, большое геополитическое пространство нестабильности, которое объединит в себе территории Афганистана, Ирана, Пакистана, других неустойчивых или малоустойчивых стран. В результате чего это может стать новым источником глобальных угроз. И, соответственно, российская сторона пытается донести эту мысль в том числе до США, показывая, что издержки будут гораздо больше, чем гипотетический выигрыш», — сказал Цуканов.

Трамп ранее пригрозил Ирану ударом в случае жестокого подавления властями протестов, которые начались в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Reuters со ссылкой на иранского чиновника писал, что Тегеран расценит любую атаку США как «полномасштабную войну».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

