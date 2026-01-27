 Перейти к основному контенту
0

Декан факультета ИИ в МГУ назвал примерную стоимость обучения

Сюжет
Радио РБК
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Стоимость обучения на новом факультете искусственного интеллекта МГУ им. М.В.Ломоносова не будет значительно отличаться от цен на других направлениях схожего профиля. Об этом в эфире Радио РБК заявил декан факультета Иван Оселедец.

В ответ на уточнение, что сопоставимое обучение в МГУ сейчас стоит 610 тыс. руб. в год, Оселедец сказал, что цены еще не определены, но «порядки цифр правильные».

«Пока у нас стоимость обучения не определена, но в целом у нас единый образовательный стандарт, поэтому он не будет, там, сильно отличаться от факультетов с таким же профилем. Порядки цифр правильные, да, но мы при этом обсуждаем, так как мы запускаем все», — отметил декан.

По данным центральной приемной комиссии МГУ, стоимость обучения в университете в 2026 году варьируется от 420 тыс. до 760 тыс. руб. в год.

«Мы обсуждаем возможность в том числе выделять гранты для ребят, которые не попадут на бюджетные, но, например, мы захотим с ними работать», — рассказал Оселедец.

По словам декана, с 1 сентября 2026 года на факультете будет открыто 36 бакалаврских и 36 магистерских мест. Из них для бакалавров выделено 20 бюджетных и 16 коммерческих.

«Мы хотим готовить исследователей в первую очередь, потому что факультет небольшой <…>. Наша цель — готовить будущих научных лидеров, элиту, которые вокруг себя потом смогут создавать небольшие научные группы, а потом и большие научные группы», — отметил Оселедец.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Надежда Сережкина
МГУ обучение бакалавриат магистратура искуственный интеллект
