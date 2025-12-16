МГУ и СПбГУ вошли в тройку рейтинга университетов стран БРИКС

Пекинский университет возглавил рейтинг университетов стран БРИКС, подготовленный Ассоциацией составителей рейтингов. МГУ и СПбГУ на втором и третьем местах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет вошли в тройку лидеров российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС, заняв второе и третье место. Его подготовила Ассоциация составителей рейтингов (АСР), возглавил рейтинг второй год подряд Пекинский университет (Китай).

В прошлом году в первую тройку рейтинга вошел только МГУ, а третье место занимал Университет Цинхуа (Пекин), который теперь сместился на четвертое место. В первую десятку рейтинга вошли университеты России и Китая. На пятом место расположился Китайский университет Гонконга, на шестом — Московский физико-технический институт (МФТИ). Седьмую строчку занял Шанхайский университет Цзяотун (транспортный университет), а восьмую снова российский вуз — Высшая школа экономики. Замкнули десятку два китайских вуза: Пекинский педагогический университет (девятое место) и Университет Тунцзи (десятое место).

В этом году в рейтинг вошли высший учебные заведения из 20 стран. В топ-100, помимо китайских и российских вузов, представлены образовательные организации еще десяти государств — Индии, ЮАР, Таиланда, Бразилии, Малайзии, Индонезии, Саудовской Аравии, Белоруссии, ОАЭ и Египта.

Среди российских вузов в топ-100 вошли 20 учебных заведений: МГУ — 2-е место

СПбГУ — 3-е место

Московский физико-технический институт (МФТИ) — 6-е место

«Высшая школа экономики» — 8-е место

«МИФИ» — 17-е место

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет — 19-е место

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана — 31-е место

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы — 34-е место

Национальный исследовательский Томский государственный университет — 39-е место

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина — 47-е место

Университет ИТМО — 49-е место

Университет МИСИС — 52-е место

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова — 60-е место

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — 61-е место

МГИМО — 70-е место

Российская академия народного хозяйства и государственной службы — 75-е место

Национальный исследовательский Томский политехнический университет — 77-е место

Казанский (Приволжский) федеральный университет — 80-е место

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова — 92-е место

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского — 98-е место

Лучшим среди участников из ЮАР снова стал Университет Кейптауна, заняв 20-е место. Национальным лидером Таиланда стал расположенный в Бангкоке Университет Чулалонгкорна (23-е место). Среди вузов Индии больше всего баллов получил Индийский научный институт Бангалора — 25-е место.

Университет Короля Сауда (Саудовская Аравия) занял 32-е место, Белорусский государственный университет — 36-е, а Университет Малайя (Малайзия) — 38-е место.

Выше всего среди вузов Бразилии оценили Университет Сан-Паулу, который занял 43-е место рейтинга. Университет Гаджа Мада из Индонезии разместился на 57-м месте, флагман ОАЭ — Университет Объединенных Арабских Эмиратов — на 62-м месте. Американский университет в Каире снова стал лидером среди вузов Египта, заняв 68-е место. Представители других стран в первую сотню рейтинга не вошли.

В БРИКС входить десять членов — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Еще 11 стран имеют статус партнеров. Рейтинг входит в семейство «Три миссии университета», в 2024 году была опубликована первая пилотная версия исследования. Тогда в нем участвовали вузы десяти стран, но в этом году новыми участниками стали Индонезия, а также девять стран, получивших до 1 июня 2025 года статус государств — партнеров БРИКС: это Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Большинство вузов, участвующих в рейтинге — 75% — расположены в пяти странах — это Китай (216 вузов), Россия (169), Индия (97), Бразилия (56) и Иран (28). Ассоциация составителей рейтингов (АСР) включает ведущие российские рейтинговые агентства и составителей рэнкингов — RAEX, Национальное рейтинговое агентство, рейтинговое агентство АК&М, ВЦИОМ и агентство «Репутация».

По мнению ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, преимущества российского варианта пилотного рейтинга университетов БРИКС в том, что система показателей разработана с учетом приоритетов и специфики образовательных учреждений БРИКС, а также с опорой на объективные проверяемые данные — субъективные оценки экспертов полностью исключены, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

МГУ стабильно на протяжении нескольких лет возглавляет рейтинг лучших вузов России, который ежегодно публикует компания RAEX. СПбГУ последние два года занимает четвертое место этого рейтинга, а в 2022 и 2023 годах поднимался на третью строчку.