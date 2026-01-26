 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой

Умерла помощница белгородского губернатора Вера Мангушева
Вера&nbsp;Мангушева
Вера Мангушева (Фото: Vvgladkov / Telegram)

Умерла помощница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Вера Мангушева, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Мангушевой было 38 лет, причину ее смерти губернатор не уточнил.

По словам Гладкова, Мангушева проработала на своей должности почти четыре года и «прошла все самые трудные дни специальной военной операции», в том числе падение ракеты в Белгороде в декабре 2023 года, и обрушение жилого дома на улице Щорса в результате обстрела в 2024 году.

Помощник главы округа в Белгородской области погиб при атаке беспилотника
Политика
Тимофей Тайлоков

Она также участвовала в вывозе жителей из приграничных сел Журавлевка и Козинка.

Гладков выразил соболезнования близким Мангушевой.

21 января в селе Головчино погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков. Как сообщал Гладков, после атаки беспилотника на коммерческий объект чиновник выехал на место для оценки последствий и оказания помощи жителям. Когда он прибыл на место, произошла повторная атака, Тайлоков получил тяжелые ранения и скончался.

Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
