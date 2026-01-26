Fox узнал о положении отправленного Трампом наблюдать за Ираном авианосца

Фото: Cpl. Djalma Vuong-De Ramos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Авианосец Abraham Lincoln близок к зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке, однако пока не занимает позицию, позволяющую нанести возможный удар по Ирану. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

14 января президент США Дональд Трамп заявил, что США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях. 23 января Трамп сообщил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США.

«Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними <...> И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

США отправили на Ближний Восток авианосец Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей.

Позже израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ сообщил, что армия США может напасть на Иран в ближайшее время. На этих выходных прошла встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании предположили, что нападение может произойти в ближайшее время.