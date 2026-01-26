 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Fox узнал о положении отправленного Трампом наблюдать за Ираном авианосца

Фото: Cpl. Djalma Vuong-De Ramos / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cpl. Djalma Vuong-De Ramos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Авианосец Abraham Lincoln близок к зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) на Ближнем Востоке, однако пока не занимает позицию, позволяющую нанести возможный удар по Ирану. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану
Политика
Фото:Arne Immanuel Bänsch / dpa / Global Look Press

14 января президент США Дональд Трамп заявил, что США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях. 23 января Трамп сообщил, что в направлении Ирана «на всякий случай» движется «большая флотилия» США.

«Я бы предпочел, чтобы ничего не происходило. Но мы очень внимательно следим за ними <...> И возможно, нам не придется его использовать. Посмотрим», — сказал он.

США отправили на Ближний Восток авианосец Abraham Lincoln в сопровождении эсминцев и истребителей.

Позже израильский «13-й канал» со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ сообщил, что армия США может напасть на Иран в ближайшее время. На этих выходных прошла встреча высших военных руководителей Израиля с главой Центрального командования США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером.

В ходе переговоров американская сторона сообщила, что окончательного решения о нанесении удара по Ирану еще не принято, однако США завершили все приготовления к возможной операции. В израильском командовании предположили, что нападение может произойти в ближайшее время.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Иран США авианосец протесты
Материалы по теме
«13-й канал» Израиля узнал о возможности скорого удара США по Ирану
Политика
Reuters узнал о готовности Ирана «к наихудшему сценарию»
Политика
Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Кремле увидели новые горизонты в идее передать $1 млрд в «Совет мира» Политика, 16:01
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Индонезия запустила программу пожизненного ВНЖ Политика, 15:59
«Спартак» представил новичка видеороликом в стиле South Park Спорт, 15:55
США разместят в Румынии военных с танками Abrams Политика, 15:54
«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе Бизнес, 15:52
США еще не ответили Кремлю на предложение о замороженном $1 млрд Политика, 15:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Заместитель Глазьева в Союзном государстве ушел в отставку Политика, 15:49
Лукашенко призвал осторожно работать с искусственным интеллектом Технологии и медиа, 15:43
АвтоВАЗ испытал обновленную Lada Vesta при -30 °C Авто, 15:38
Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ Технологии и медиа, 15:33
Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России Политика, 15:33
Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду Спорт, 15:31
Как работает льготная ипотека под 2% в новых регионах в 2026 году Недвижимость, 15:30