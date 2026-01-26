«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов у авиакомпании «Аэрофлот» временно ограничены. Это связано с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), сообщил перевозчик.

Также ограничены дополнительные услуги «во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)». «Возможны корректировки в расписании», — сообщила авиакомпания.

Материал дополняется