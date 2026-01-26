«Аэрофлот» временно ограничил регистрацию пассажиров из-за сбоя в системе
Регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов у авиакомпании «Аэрофлот» временно ограничены. Это связано с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), сообщил перевозчик.
Также ограничены дополнительные услуги «во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты)». «Возможны корректировки в расписании», — сообщила авиакомпания.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта