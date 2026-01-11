В результате атаки дронов на Воронеж повреждения получили 13 домов

Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

В числе поврежденных многоэтажек оказалась одна строящаяся, уточнил глава региона. В двух из многоэтажных домов возник пожар, его потушили. Кроме того, пострадал один из объектов спасательных служб, а также два автомобиля и одна единица спецтехники.

Всего средства ПВО перехватили 17 дронов в небе над Воронежем и двумя районами области. В результате атаки на город пострадали четыре человека. «У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы. Все пострадавшие госпитализированы», — написал Гусев.

В 0:11 мск в телеграм-канале Гусев сообщил об отмене непосредственной угрозы удара дронов в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. При этом режим беспилотной опасности на территории региона сохраняется.

Минобороны сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск сбили 33 дрона над четырьмя регионами России. Кроме Воронежской области, дроны перехватили в Курской (8), Брянской (5) и Белгородской (3) областях.