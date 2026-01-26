Финляндия создаст центр наблюдения за морской инфраструктурой на Балтике

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пограничная служба Финляндии вместе с другими странами Прибалтики и Европейской комиссией создаст центр морского наблюдения, чтобы защитить критически важную подводную инфраструктуру в Финском заливе. Об этом сообщает Reuters.

«Компетентные органы должны обладать возможностью и полномочиями для вмешательства в ситуации, возникающие в территориальных водах и исключительной экономической зоне», — говорится в сообщении финских пограничников.

5 января о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, принадлежащего частной компании, сообщила национальная полиция Латвии. Кабель соединяет прибрежный поселок Швянтойи (Литва) и город Лиепая (Латвия), расстояние между ними — около 65 км. Причина повреждения пока не установлена.

В ноябре 2025 года стало известно, что Финляндия подаст заявку на финансирование в размере €16 млн от Еврокомиссии для усиления наблюдения за восточной границей и Финским заливом. Средства направят на покупку беспилотных систем наблюдения, устойчивых к помехам GNSS (Global Navigation Satellite System, общее название для спутниковых систем навигации).

Ранее НАТО решило увеличить военное присутствие в Балтийском море в рамках операции Baltic Sentry (с англ. «Балтийский часовой»), которая была рассчитана на 90 дней. Такое решение связано с несколькими случаями повреждения подводных кабелей в море. По подозрению в причастности к одному из инцидентов Финляндия задерживала нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в египетский Порт-Саид. В Европе заявляли о подозрениях в причастности российского теневого флота. В Москве опровергали подобные обвинения.