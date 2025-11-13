 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Финляндия попросит у ЕК €16 млн на дроны для контроля границы с Россией

Финляндия попросит €16 млн на закупку устойчивых к помехам беспилотников. Хельсинки напомнил, что имеет самую протяженную границу с Россией из всех стран — членов Евросоюза
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Финляндия подаст заявку на финансирование в размере €16 млн от Еврокомиссии для усиления наблюдения за восточной границей и Финским заливом, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Запрашиваемое финансирование будет направлено на приобретение беспилотных систем наблюдения, устойчивых к помехам GNSS (Global Navigation Satellite System, общее название для спутниковых систем навигации. — РБК). <...> Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди всех стран ЕС — 1340 км», — говорится в сообщении.

Пограничная служба Финляндии будет активно делиться опытом, полученным в ходе проекта, с другими государствами-членами и Frontex — агентством ЕС по безопасности внешних границ.

Международные аэропорты Брюсселя и Льежа приостановили полеты из-за БПЛА
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В сентябре Польша заявила о нескольких сбитых дронах, которые Варшава назвала российскими и расценила как «акт агрессии». Российское Минобороны ответило на обвинения Польши из-за дронов и отметило, что удары наносились только по объектам на территории Украины, а поражать объекты в Польше не планировалось. Ведомство добавило, что готово провести консультации.

В НАТО отметили тогда, что не установили, был ли запуск дронов преднамеренным. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения Варшавы бездоказательными и заявил, что дроны «летели со стороны Украины».

После инцидента российских послов вызвали в ряде стран, включая Швецию, Чехию, Нидерланды, Францию и Германию. Вызванному на беседу из-за беспилотников в Польше послу России в Финляндии Павлу Кузнецову МИД последней не предъявил доказательств причастности Москвы к налету, сообщила позднее пресс-служба российской дипмиссии в Финляндии.

12 сентября НАТО запустило операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry), чтобы укрепить позиции на восточном фланге. В операции были задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

Кроме этого, после инцидента НАТО усилило присутствие в Польше: Франция отправила три Rafale, Британия — Eurofighter Typhoon, Чехия — три Ми-17 и военных, Швеция — ПВО и авиацию, Нидерланды — Patriot, средства против беспилотников и 300 военных.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Финляндия дроны границы Россия ЕС финансирование

