Финляндия попросит у ЕК €16 млн на дроны для контроля границы с Россией
Финляндия подаст заявку на финансирование в размере €16 млн от Еврокомиссии для усиления наблюдения за восточной границей и Финским заливом, сообщает пресс-служба правительства республики.
«Запрашиваемое финансирование будет направлено на приобретение беспилотных систем наблюдения, устойчивых к помехам GNSS (Global Navigation Satellite System, общее название для спутниковых систем навигации. — РБК). <...> Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией среди всех стран ЕС — 1340 км», — говорится в сообщении.
Пограничная служба Финляндии будет активно делиться опытом, полученным в ходе проекта, с другими государствами-членами и Frontex — агентством ЕС по безопасности внешних границ.
В сентябре Польша заявила о нескольких сбитых дронах, которые Варшава назвала российскими и расценила как «акт агрессии». Российское Минобороны ответило на обвинения Польши из-за дронов и отметило, что удары наносились только по объектам на территории Украины, а поражать объекты в Польше не планировалось. Ведомство добавило, что готово провести консультации.
В НАТО отметили тогда, что не установили, был ли запуск дронов преднамеренным. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал обвинения Варшавы бездоказательными и заявил, что дроны «летели со стороны Украины».
После инцидента российских послов вызвали в ряде стран, включая Швецию, Чехию, Нидерланды, Францию и Германию. Вызванному на беседу из-за беспилотников в Польше послу России в Финляндии Павлу Кузнецову МИД последней не предъявил доказательств причастности Москвы к налету, сообщила позднее пресс-служба российской дипмиссии в Финляндии.
12 сентября НАТО запустило операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry), чтобы укрепить позиции на восточном фланге. В операции были задействованы силы ряда членов блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.
Кроме этого, после инцидента НАТО усилило присутствие в Польше: Франция отправила три Rafale, Британия — Eurofighter Typhoon, Чехия — три Ми-17 и военных, Швеция — ПВО и авиацию, Нидерланды — Patriot, средства против беспилотников и 300 военных.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций