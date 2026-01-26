В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета
В Санкт-Петербурге зафиксировали массовый сбой в работе мобильного интернета, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. За последний час поступило более 300 жалоб пользователей.
По данным «Фонтанки», сбой зафиксирован в центре города, на отсутствие связи жалуются абоненты всех мобильных операторов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга.
До этого жители Санкт-Петербурга массово жаловались на отключение мобильного интернета 30 декабря — тогда за сутки пришли не менее 2775 жалоб от пользователей.
Власти города летом 2025 года предупреждали петербуржцев о возможном ухудшении качества мобильного интернета и связи, связанном с обеспечением безопасности.
