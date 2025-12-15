 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Жители Петербурга вновь сообщили о проблемах с мобильным интернетом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Санкт-Петербурге вновь наблюдаются проблемы в работе мобильного интернета, передает корреспондент РБК. О перебоях с подключением власти предупреждают с прошлой недели.

Согласно данным сервиса Downdetector, число жалоб на перебои в работе интернета резко возросло около 8 утра. За последний час поступило 182 жалобы, за сутки — более 5,6 тыс. Также пользователи сообщают о проблемах с мобильной связью.

В Петербурге второй день подряд пожаловались на сбои мобильного интернета
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Чаще всего массовые жалобы на проблемы с интернетом поступают после введения в Ленинградской области режима воздушной опасности из-за атаки дронов. Однако, как обращает внимание «Фонтанка», интернет в Санкт-Петербурге пропал накануне вечером, а об опасности атаки БПЛА губернатор Александр Дрозденко предупредил уже после полуночи.

В Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга ранее поясняли, что в районах, граничащих с Ленобластью, мобильный интернет на вышках сотовой связи отключают с целью безопасности. Там добавили, что не располагают данными, когда отключения прекратятся, поскольку всегда есть риск атаки БПЛА.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Санкт-Петербург Интернет сбои

