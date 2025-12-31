 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине⁠,
0

Жители Петербурга пожаловались на отключение мобильного интернета

Сюжет
Военная операция на Украине

Жители Санкт-Петербурга массово пожаловались на отключение мобильного интернета, согласно данным Downdetector и «Сбой.РФ».

За сутки, по данным первого сервиса, пришли 2 775 жалоб на момент публикации материала. Наибольшее число претензий к работе мобильного интернета зафиксировано в районе 23:30 мск 30 декабря. Большинство (88%) жалуются на общий сбой. Про отсутствие сети пишут пользователи провайдеров SkyNet, YOTA4, TELE2.

Согласно данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), об отсутствии доступа в Интернет за последние сутки сообщили абоненты «Ростелекома» (7% жалоб приходится на Санкт-Петербург), «Билайн» (15% жалоб приходится на Санкт-Петербург), МТС (18% жалоб приходится на Санкт-Петербург), «МегаФон» (9% жалоб приходится на Санкт-Петербург).

Власти Петербурга допустили ограничения мобильного интернета в Новый год
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

На сайте «Сбой.РФ» Петербург лидирует по количеству жалоб за последние три часа. Там зафиксировали более 200 обращений.

Власти региона объясняли возможные перебои с интернетом необходимостью обеспечить безопасность на фоне угроз атак беспилотников.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Санкт-Петербург мобильный интернет безопасности
