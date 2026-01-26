Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования смерти новорожденного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Информационный центр СК.
В сообщении говорится, что обращение к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации было опубликовано в соцсетях.
«В декабре прошлого года в связи с началом родовой деятельности женщина доставлена в медицинское учреждение, врачи которого отказали в проведении необходимой операции. Вследствие допущенных дефектов и неверно выбранной тактики оказания медицинской помощи младенец получил травмы, а спустя несколько дней скончался», — отметили в СК.
Материал дополняется
