Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове

Александр Бастрыкин (Фото: Александр Бастрыкин / Telegram)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования смерти новорожденного в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Информационный центр СК.

В сообщении говорится, что обращение к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации было опубликовано в соцсетях.

«В декабре прошлого года в связи с началом родовой деятельности женщина доставлена в медицинское учреждение, врачи которого отказали в проведении необходимой операции. Вследствие допущенных дефектов и неверно выбранной тактики оказания медицинской помощи младенец получил травмы, а спустя несколько дней скончался», — отметили в СК.

Материал дополняется