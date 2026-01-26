 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Черноморский флот России уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в центральной части черного моря. Об этом сообщает Минобороны.

Также в течение суток российские войска сбили две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотников самолетного типа.

В Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров
Политика

За минувшую ночь средства ПВО сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов — 34 — сбили над Краснодарским краем. Четыре беспилотника уничтожили над Азовским морем, по одному — над Брянской и Калужской областями.

В начале декабря прошлого года черноморский флот уничтожил сразу четыре безэкипажных катера ВСУ. Их обнаружили в сверео-западной части Черного моря.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
беспилотники Черноморский флот Минобороны катер
