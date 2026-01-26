 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

В Иране сообщили о задержании 150 организаторов и лидеров протестов

Сюжет
Протесты в Иране
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Полиция задержала более 150 организаторов и участников протестов в городе Йезде, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Задержанные, по информации агентства, связаны с «контрреволюционными группировками», а также монархистами и «сионистскими» СМИ.

Reuters сообщил о подавлении волны протестов в Иране
Политика
Тегеран, Иран

Протесты в Иране начались в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти обвинили в организации протестов США и Израиль. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану ударом в случае жестокого подавления протестов властями. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя «момент неподходящим».

14 января Трамп заявил о том, что убийства в Иране прекращаются. Два дня спустя Reuters сообщил о подавлении волны протестов.

23 января глава Иранского МИДа Аббас Агарчи сообщил о 3117 погибших в ходе протестов. Позднее журнал Time привел статистику в 30 тыс. погибших, полученную из разговора журналистов с двумя чиновниками Минздрава Ирана на условиях анонимности. Time отметил, что подтвердить приведенные цифры не удалось.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Иран протесты задержания
Материалы по теме
WP узнала о десятках убитых протестующих в Иране, бежавших из пожара
Политика
Time сообщил о 30 тыс. погибших при протестах в Иране
Политика
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В Петербурге зафиксировали сбой мобильного интернета Технологии и медиа, 12:56
В Мурманской области установили первую опору обрушившейся ЛЭП Общество, 12:54
Парадокс SEO: оптимизируйте сайт под Google, и «Яндекс» выведет вас в топ Образование, 12:53
На границе Украины и Польши произошел сбой в базе данных Политика, 12:52
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ Политика, 12:46
Клуб Серии А забыл вратаря на стадионе после поражения в гостях Спорт, 12:45
Бастрыкин затребовал доклад о смерти младенца в роддоме в Ростове Общество, 12:45
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА Спорт, 12:44
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Суд США поставил точку в споре хасидов и России о «библиотеке Шнеерсона» Политика, 12:36
К устранению последствий аварии в Мурманской области привлекли Минобороны
РАДИО
 Общество, 12:35
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу Общество, 12:35
Навроцкий назвал Россию угрозой для Центральной и Восточной Европы Политика, 12:29
Автобус с пассажирами вылетел в кювет после ДТП. Видео Общество, 12:27