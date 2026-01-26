В Иране сообщили о задержании 150 организаторов и лидеров протестов
Полиция задержала более 150 организаторов и участников протестов в городе Йезде, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Задержанные, по информации агентства, связаны с «контрреволюционными группировками», а также монархистами и «сионистскими» СМИ.
Протесты в Иране начались в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти обвинили в организации протестов США и Израиль. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану ударом в случае жестокого подавления протестов властями. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя «момент неподходящим».
14 января Трамп заявил о том, что убийства в Иране прекращаются. Два дня спустя Reuters сообщил о подавлении волны протестов.
23 января глава Иранского МИДа Аббас Агарчи сообщил о 3117 погибших в ходе протестов. Позднее журнал Time привел статистику в 30 тыс. погибших, полученную из разговора журналистов с двумя чиновниками Минздрава Ирана на условиях анонимности. Time отметил, что подтвердить приведенные цифры не удалось.
