В Карелии возбуждено дело после гибели пациента при пожаре в больнице

Фото: AParfenchikov / Telegram

Уголовное дело возбуждено после гибели пожилого пациента при пожаре в Кондопожской районной больнице в Карелии, сообщили в республиканском СК. Статья УК не уточняется.

«Для определения точной причины гибели человека и причин возникновения пожара назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Минувшей ночью во взрослом инфекционном отделении больницы произошел пожар. По данным СК, он начался в одной из палат. Возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов, один из них — мужчина 1946 года рождения — погиб. Его тело было обнаружено на месте тушения пожара. По информации Минздрава, погибший — одинокий пациент, который оформлялся для перевода в психоневрологический интернат.

Как сообщили «РБК Карелия» в прокуратуре республики, на место происшествия выехал районный прокурор Дмитрий Ольгин. По факту ЧП организована проверка.