Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии
Прокуратура организовала проверку по факту пожара в отделении кондопожской Центральной районной больницы в Карелии, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Прошедшей ночью во взрослом инфекционном отделении больницы произошел пожар. Возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов.
Погиб пожилой мужчина, остальных пациентов перевели в основное здание. Детское отделение, которое расположено на втором этаже того же здания, пожар не затронул.
