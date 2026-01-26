Прокуратура начала проверку после пожара в больнице Карелии, где погиб человек

Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии

Фото: Парфенчиков|Карелия / Telegram

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в отделении кондопожской Центральной районной больницы в Карелии, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прошедшей ночью во взрослом инфекционном отделении больницы произошел пожар. Возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов.

Погиб пожилой мужчина, остальных пациентов перевели в основное здание. Детское отделение, которое расположено на втором этаже того же здания, пожар не затронул.