Прокуратура организовала проверку после пожара в больнице Карелии

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице Карелии, где погиб человек
Фото: Парфенчиков|Карелия / Telegram
Фото: Парфенчиков|Карелия / Telegram

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в отделении кондопожской Центральной районной больницы в Карелии, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

При пожаре в больнице в Карелии погиб пациент
Общество
Фото:AParfenchikov / Telegram

Прошедшей ночью во взрослом инфекционном отделении больницы произошел пожар. Возгорание затронуло первый этаж отдельного корпуса, где находились восемь пациентов.

Погиб пожилой мужчина, остальных пациентов перевели в основное здание. Детское отделение, которое расположено на втором этаже того же здания, пожар не затронул.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Карелия проверка больницы погибший пожар
