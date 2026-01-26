 Перейти к основному контенту
Литва возобновила пропуск фур через границу с Белоруссией

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Литва восстановила оформление грузового транспорта на границе с Белоруссией, пропуск фур осуществляется в полном объеме, сообщили в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета.

Въезд грузовиков через пункт «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») был приостановлен 24 января. В качестве причины литовская сторона обозначила сбой в работе программного обеспечения таможенных баз. При этом легковые автомобили и автобусы продолжали пересекать границу без ограничений.

По данным белорусской пограничной службы на 8:00 мск, в очереди на выезд из Белоруссии на пункте пропуска «Каменный Лог» находятся 210 грузовиков, на пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский «Шальчининкай») — 120 грузовиков.

Минск усомнился в открытии «окна возможностей» для партнерства с Литвой
Политика
Максим Рыженков

В конце октября Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией из-за инцидентов с метеозондами. Тогда на белорусской границе застряло больше тысячи грузовиков с литовскими номерами. Позже водителям разрешили покинуть территорию страны без фур. 19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на изменившиеся обстоятельства, однако оставила за собой право вновь ввести ограничения.

