Зарубин сообщил об «умных кольцах» у делегации США на встрече с Путиным

Владимир Путин, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Зять американского президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле были в «умных» кольцах. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Умные кольца повторяют функциональность фитнес-часов: они могут отслеживать и анализировать уровень стресса, сердечный ритм, частоту пульса, фазы сна, а также считать пройденные шаги

Репортер отметил, что американские представители стресс не испытывали. По его словам, во время встречи наблюдались «улыбки, похлопывания по плечу и даже шутки».

Зарубин также обратил внимание, что на запястье у Кушнера была красная нить.

22 января Путин провел в Кремле встречу с тремя представителями США — спецпосланником Стивом Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом. Со стороны России участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Переговоры продолжались более трех с половиной часов. Юрий Ушаков назвал встречу «исключительно содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». По его словам, целью переговоров было получение информации о контактах США с Украиной и европейскими партнерами и согласование параметров дальнейших действий.