Зарубин сообщил об «умных кольцах» у делегации США на встрече с Путиным
Зять американского президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле были в «умных» кольцах. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
Умные кольца повторяют функциональность фитнес-часов: они могут отслеживать и анализировать уровень стресса, сердечный ритм, частоту пульса, фазы сна, а также считать пройденные шаги
Репортер отметил, что американские представители стресс не испытывали. По его словам, во время встречи наблюдались «улыбки, похлопывания по плечу и даже шутки».
Зарубин также обратил внимание, что на запястье у Кушнера была красная нить.
22 января Путин провел в Кремле встречу с тремя представителями США — спецпосланником Стивом Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом. Со стороны России участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Переговоры продолжались более трех с половиной часов. Юрий Ушаков назвал встречу «исключительно содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». По его словам, целью переговоров было получение информации о контактах США с Украиной и европейскими партнерами и согласование параметров дальнейших действий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»