Переговоры России и США⁠,
0

Зарубин сообщил об «умных кольцах» у делегации США на встрече с Путиным

Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин, Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред Кушнер
Владимир Путин, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Зять американского президента Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле были в «умных» кольцах. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Умные кольца повторяют функциональность фитнес-часов: они могут отслеживать и анализировать уровень стресса, сердечный ритм, частоту пульса, фазы сна, а также считать пройденные шаги

Репортер отметил, что американские представители стресс не испытывали. По его словам, во время встречи наблюдались «улыбки, похлопывания по плечу и даже шутки».

Зарубин также обратил внимание, что на запястье у Кушнера была красная нить.

Что известно о прошедших переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

22 января Путин провел в Кремле встречу с тремя представителями США — спецпосланником Стивом Уиткоффом, Кушнером и Грюнбаумом. Со стороны России участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Переговоры продолжались более трех с половиной часов. Юрий Ушаков назвал встречу «исключительно содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». По его словам, целью переговоров было получение информации о контактах США с Украиной и европейскими партнерами и согласование параметров дальнейших действий.

Полина Дуганова
Кремль США переговоры Кушнер Джош Грюнбаум Владимир Путин
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Джош Грюнбаум фото
Джош Грюнбаум
комиссар Федеральной службы по закупкам США
1 января 1986 года
