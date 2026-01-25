 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Кремль объяснил, почему Путин встретился с Уиткоффом поздно вечером

Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Путин и Стив Уиткофф
Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоялась поздно вечером из-за спешки американской стороны и необходимости дать инструкции рабочим группам в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Американцы как посредники гонят по времени, они спешат», — подчеркнул Песков. Он пояснил, что на следующий день после встречи Путина и Уиткоффа были запланированы переговоры в Абу-Даби. Делегации должны были получить инструкции, поэтому встреча с Уиткоффом «была настолько важной».

Песков также отметил, что российский лидер «абсолютно не склонен обращать внимание на время суток», когда идут серьезные переговоры.

Что известно о прошедших переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером
Политика
Стивен Уиткофф и&nbsp;Джаред&nbsp;Кушнер

22 января Путин встретился в Кремле с тремя американскими представителями: спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом. Встреча началась ориентировочно в 23:30 мск и завершилась в три часа ночи.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные». По его словам, главная задача встречи была в том, чтобы получить информацию об итогах переговоров США, Украины и европейских стран и «определить параметры дальнейших действий».

Также в Кремле обсудили «Совет мира», региональные вопросы, ситуацию вокруг Гренландии и дальнейшее развитие двусторонних российско-американских отношений.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Кремль Владимир Путин Стив Уиткофф встреча Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
