Средства ПВО сбили за сутки 68 беспилотников ВСУ и 31 снаряд HIMARS

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие в течение суток сбили 31 реактивный снаряд HIMARS, а также 68 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Также в сводке приведены промежуточные итоги с начала проведения военной операции — в частности, российскими военными было уничтожено более 111 тыс. БПЛА, 646 зенитных ракетных комплексов, 27,3 тыс танков и других бронированных машин.

Утром 25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинская сторона выпустила по Белгороду 24 боеприпаса. Накануне вечером Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, из HIMARS. Мэр Валентин Демидов позднее сообщил, что были повреждены объекты критической инфраструктуры.

В свою очередь, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью над регионом сбили 18 дронов, а также снаряды HIMARS. Никто не пострадал.