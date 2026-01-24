Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры

Мэр Белгорода сообщил о повреждении критической инфраструктуры при обстреле

При массированном ракетном обстреле Белгорода повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом мэр города Валентин Демидов сообщил в своем телеграм-канале.

«ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Есть последствия. <...> Повреждены объекты критической инфраструктуры», — написал глава Белгорода.

Кроме того, во дворе многоэтажного дома на Харгоре произошло возгорание, его смогли ликвидировать.

Повреждения также получила загоревшаяся хозяйственная постройка в частном секторе.

Материал дополняется