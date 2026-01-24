Мэр Белгорода сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры
При массированном ракетном обстреле Белгорода повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом мэр города Валентин Демидов сообщил в своем телеграм-канале.
«ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Есть последствия. <...> Повреждены объекты критической инфраструктуры», — написал глава Белгорода.
Кроме того, во дворе многоэтажного дома на Харгоре произошло возгорание, его смогли ликвидировать.
Повреждения также получила загоревшаяся хозяйственная постройка в частном секторе.
Материал дополняется
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»