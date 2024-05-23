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Пожарные потушили пожар в хостеле в Истре, где погибли восемь человек

МЧС: пожар в хостеле в Истре потушили, погибли восемь человек
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

Пожар, начавшийся ранним утром 23 мая в хостеле в СНТ «Снегирь» в подмосковном городе Истра, потушили, сообщает МЧС.

В огне погибли восемь человек — к моменту прибытия спасателей тот полностью охватил здание. Сперва на месте пожара нашли шесть тел.

Пожарные потушили пожар в хостеле в Истре, где погибли восемь человек
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ТАСС сообщил, что причиной пожара стал неисправный обогреватель. Собеседник агентства уточнил, что огонь распространился быстро, так как в комнате рядом с кроватью было много вещей.

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Фото:mosoblproc / Telegram

По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом и сделал из него хостел для иностранцев без регистрации. Следственный комитет завел дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), а также по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Телеграм-канал Shot сообщил, что жертвами пожара стали мигранты, которые работали на складе Ozon. Как уточнили «РИА Новости» в компании, иностранцы работали на АК «Прайм» — одного из подрядчиков, сотрудничающих со складом в Истре.

«Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры», — добавили в компании.

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Теги
Московская область МЧС хостел мигранты
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