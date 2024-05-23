МЧС: пожар в хостеле в Истре потушили, погибли восемь человек

Пожарные потушили пожар в хостеле в Истре, где погибли восемь человек

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Пожар, начавшийся ранним утром 23 мая в хостеле в СНТ «Снегирь» в подмосковном городе Истра, потушили, сообщает МЧС.

В огне погибли восемь человек — к моменту прибытия спасателей тот полностью охватил здание. Сперва на месте пожара нашли шесть тел.

Video

ТАСС сообщил, что причиной пожара стал неисправный обогреватель. Собеседник агентства уточнил, что огонь распространился быстро, так как в комнате рядом с кроватью было много вещей.

По данным следствия, 23-летний мужчина арендовал частный дом и сделал из него хостел для иностранцев без регистрации. Следственный комитет завел дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), а также по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Телеграм-канал Shot сообщил, что жертвами пожара стали мигранты, которые работали на складе Ozon. Как уточнили «РИА Новости» в компании, иностранцы работали на АК «Прайм» — одного из подрядчиков, сотрудничающих со складом в Истре.

«Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры», — добавили в компании.