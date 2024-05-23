В Истре задержали организатора сгоревшего нелегального хостела

Фото: СК России по Московской области

В Истринском городском округе Московской области задержали подозреваемого в организации нелегального хостела, где при пожаре погибли восемь человек. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Задержанный — 24-летний гражданин Республики Узбекистан. По версии следствия, мужчина арендовал дом в СНТ «Снегирь» якобы для собственного проживания, но поселил там нелегальных мигрантов.

Арендатора подозревают в причинении смерти по неосторожности. Его доставили к следователю на допрос. Также допрашиваются собственник дома, председатель СНТ и очевидцы.

Рано утром в незаконном хостеле произошел пожар, в результате погибли восемь человек, сообщило МЧС. По данным ТАСС, причиной возгорания стал неисправный обогреватель. Телеграм-канал SHOT пишет, что жертвами пожара стали мигранты, которые работали на складе Ozon.

Следственный комитет завел уголовные дела по статьям об организации нелегальной миграции (пункт «а» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса) и причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК). По первой статье грозит до семи лет лишения свободы, по второй — до четырех лет заключения.