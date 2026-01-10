Le Monde узнала о закрытой встрече Макрона по отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой встрече пытался убедить представителей парламентских партий и военное руководство поддержать отправку войск на Украину после урегулирования конфликта. Об этом пишет издание Le Monde.
По данным газеты, встреча в Елисейском дворце продлилась почти три часа. На ней присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон, а также председатели Нацсобрания и Сената.
Предложение Макрона не нашло поддержки, пишет издание. В частности, глава левой фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что ее партия потребует для размещения контингента мандата ООН. Аналогичного мнения придерживается и лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.
В конце декабря немецкая газета Welt писала, что Великобритания и Франция разработали планы по размещению на линии соприкосновения между Россией и Украиной вооруженных сил, которые будут следить за выполнением условий перемирия. Эти военнослужащие были бы готовы при необходимости вступить в бой, отмечает издание. Речь идет о развертывании контингента от 10 тыс. до 15 тыс. человек.
Вместе с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах Берлина разместить силы около Украины на территории НАТО. Он добавил, что относительно вида и масштабов немецкого участия вопрос будет решен «правительством и парламентом Германии».
Власти России категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. «Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.
Президент Владимир Путин в свою очередь называл иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, законной целью для российской армии.
