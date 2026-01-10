 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Le Monde узнала о закрытой встрече Макрона по отправке войск на Украину

Le Monde: Макрон пытался убедить парламент отправить войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон провел закрытую встречу, на которой пытался убедить парламент направить военный контингент на Украину после окончания боевых действий, пишет Le Monde. Его инициативу не поддержали

Президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой встрече пытался убедить представителей парламентских партий и военное руководство поддержать отправку войск на Украину после урегулирования конфликта. Об этом пишет издание Le Monde.

По данным газеты, встреча в Елисейском дворце продлилась почти три часа. На ней присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон, а также председатели Нацсобрания и Сената.

Предложение Макрона не нашло поддержки, пишет издание. В частности, глава левой фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что ее партия потребует для размещения контингента мандата ООН. Аналогичного мнения придерживается и лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине
Политика
Фото:Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В конце декабря немецкая газета Welt писала, что Великобритания и Франция разработали планы по размещению на линии соприкосновения между Россией и Украиной вооруженных сил, которые будут следить за выполнением условий перемирия. Эти военнослужащие были бы готовы при необходимости вступить в бой, отмечает издание. Речь идет о развертывании контингента от 10 тыс. до 15 тыс. человек.

Вместе с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах Берлина разместить силы около Украины на территории НАТО. Он добавил, что относительно вида и масштабов немецкого участия вопрос будет решен «правительством и парламентом Германии».

Власти России категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. «Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.

Президент Владимир Путин в свою очередь называл иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, законной целью для российской армии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Эмманюэль Макрон Франция Украина
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
«ЕП» узнала о планах Европы обсудить размещение войск на Украине
Политика
Туск заявил о готовности США разместить войска на Украине
Политика
Зеленский согласился вынести на референдум вопрос о войсках в Донбассе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Мощный снегопад в Москве побил 50-летний рекорд осадков Общество, 06:06
Le Monde узнала о закрытой встрече Макрона по отправке войск на Украину Политика, 05:20
Аэропорт Шереметьево приостановил прием рейсов из-за непогоды Общество, 05:16
МИД России назвало виновника повреждения здания посольства Катара в Киеве Политика, 05:02
Bloomberg призвал США согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ Политика, 04:32
В двух аэропортах Кубани ввели дополнительные ограничения на полеты Политика, 04:25
На администрацию Трампа подали в суд пять американских штатов Политика, 04:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Два московских аэропорта ограничивали полеты из-за дрона в небе Политика, 03:55
Частный дом загорелся в Курской области после атаки дрона Политика, 03:50
Собянин сообщил о сбитом около Москвы беспилотнике Политика, 03:35
ЕС утвердил вызвавшую протесты фермеров торговую сделку с МЕРКОСУР Политика, 03:17
Telegraph узнал о плане США привлечь $800 млрд на восстановление Украины Политика, 03:10
Трамп заявил о готовности продавать венесуэльскую нефть России и Китаю Политика, 02:32
WP узнала про тайные переговоры Ватикана об убежище Мадуро в России Политика, 02:04