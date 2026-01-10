Le Monde узнала о закрытой встрече Макрона по отправке войск на Украину

Макрон провел закрытую встречу, на которой пытался убедить парламент направить военный контингент на Украину после окончания боевых действий, пишет Le Monde. Его инициативу не поддержали

Президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой встрече пытался убедить представителей парламентских партий и военное руководство поддержать отправку войск на Украину после урегулирования конфликта. Об этом пишет издание Le Monde.

По данным газеты, встреча в Елисейском дворце продлилась почти три часа. На ней присутствовали премьер-министр Себастьян Лекорню, министр обороны Катрин Вотрен, начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон, а также председатели Нацсобрания и Сената.

Предложение Макрона не нашло поддержки, пишет издание. В частности, глава левой фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано заявила, что ее партия потребует для размещения контингента мандата ООН. Аналогичного мнения придерживается и лидер правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

В конце декабря немецкая газета Welt писала, что Великобритания и Франция разработали планы по размещению на линии соприкосновения между Россией и Украиной вооруженных сил, которые будут следить за выполнением условий перемирия. Эти военнослужащие были бы готовы при необходимости вступить в бой, отмечает издание. Речь идет о развертывании контингента от 10 тыс. до 15 тыс. человек.

Вместе с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах Берлина разместить силы около Украины на территории НАТО. Он добавил, что относительно вида и масштабов немецкого участия вопрос будет решен «правительством и парламентом Германии».

Власти России категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. «Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.

Президент Владимир Путин в свою очередь называл иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, законной целью для российской армии.