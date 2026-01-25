 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Камчатку доставили экскаваторы из Москвы для уборки снега

Военный самолет Ан-124 «Руслан» доставил на Камчатку из Москвы новую партию спецтехники для уборки снега. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

«Военный Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы. Рейсом доставлены комбинированная дорожная машина и два экскаватора», — написал глава региона.

Солодов подчеркнул, что технику передали краю на безвозмездной основе, она войдет в автопарк региона. Машины приступят к расчистке дорог в кратчайшие сроки, добавил губернатор.

На Камчатку из Москвы привезли спецтехнику для расчистки снега
Общество
Фото:vsolodovbrief / Telegram

Глава Камчатского края поблагодарил правительство Москвы и лично мэра столицы Сергея Собянина за передачу техники. Он добавил, что скоро регион получит еще несколько партий машин — их доставят бортом МЧС и морским судном.

В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Солодов назвал ситуацию критической и запросил помощи у правительства России. Он отметил, что в регионе не хватает специализированной высокопроходимой техники. Президент России Владимир Путин поручил Минстрою помочь краю с уборкой снега.

