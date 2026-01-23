Лидер ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США и пожелал успеха

Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США

Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян пожелал переговорщикам успеха и позитивных результатов, которые помогут завершить конфликт

Мохаммед бин Заид Аль Нахайян (Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС)

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США, передает эмиратское агентство WAM. Встреча проходит в столице аравийского государства Абу-Даби.

Эмиратский лидер пожелал переговорщикам успеха и позитивных результатов, которые помогут завершить конфликт.

МИД ОАЭ около часа назад объявил о начале переговоров. По сведениям ТАСС, место встречи раскрывать не планируется, как и приглашать журналистов. Такой режим ввели по меньшей мере на вечер 23 января.

Переговоры пройдут 23–24 января.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В ОАЭ также ожидается встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского лидера Уиткоффа, они будут обсуждать экономические вопросы.

Украинский лидер Владимир Зеленский называл главной темой трехсторонних переговоров в ОАЭ территориальный вопрос. Москва, Вашингтон и Киев должны представить друг другу «свои варианты».

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Она была сосредоточена на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами и «вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», пояснил Кремль.