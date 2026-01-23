 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США

Лидер ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США и пожелал успеха
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Переговоры России и Украины
Шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян пожелал переговорщикам успеха и позитивных результатов, которые помогут завершить конфликт
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян
Мохаммед бин Заид Аль Нахайян (Фото: Ali Haider / EPA / ТАСС)

Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и США, передает эмиратское агентство WAM. Встреча проходит в столице аравийского государства Абу-Даби.

Эмиратский лидер пожелал переговорщикам успеха и позитивных результатов, которые помогут завершить конфликт.

МИД ОАЭ около часа назад объявил о начале переговоров. По сведениям ТАСС, место встречи раскрывать не планируется, как и приглашать журналистов. Такой режим ввели по меньшей мере на вечер 23 января.

Переговоры пройдут 23–24 января.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую сторону представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

Как проходит трехсторонняя встреча по Украине в ОАЭ. Главное
Политика
Стивен Уиткофф

От США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В ОАЭ также ожидается встреча спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского лидера Уиткоффа, они будут обсуждать экономические вопросы.

Украинский лидер Владимир Зеленский называл главной темой трехсторонних переговоров в ОАЭ территориальный вопрос. Москва, Вашингтон и Киев должны представить друг другу «свои варианты».

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча президента России Владимира Путина с американской делегацией. Она была сосредоточена на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами и «вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий», пояснил Кремль.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
ОАЭ Россия Украина США мирные переговоры
Материалы по теме
Президент ОАЭ пожелал успеха на переговорах России, США и Украине
Политика
ТАСС сообщил о максимально закрытом режиме переговоров по Украине в ОАЭ
Политика
Глава МИД ОАЭ сообщил о начале переговоров в Абу-Даби
Политика
Прямой эфир
