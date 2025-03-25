МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (включена в реестр иноагентов), следует из карточки, опубликованной на сайте ведомства.
Согласно данным, ее разыскивают по статье Уголовного кодекса. Однако не указано, о какой именно статье идет речь.
РБК обратился за комментарием к Екатерине Шульман.
После февраля 2022 года Шульман выступала с осуждением военной операции, которую Россия проводит на Украине. Позднее, в апреле того же года, Минюст присвоил ей статус иноагента.
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