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Политика ,  
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МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман

По каким статьям разыскивают политолога, не уточняется. Шульман включена в реестр иноагентов с апреля 2022 года за финансирование из-за рубежа
Карточка розыска политолога Екатерины Шульман
Карточка розыска политолога Екатерины Шульман (Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (включена в реестр иноагентов), следует из карточки, опубликованной на сайте ведомства.

Согласно данным, ее разыскивают по статье Уголовного кодекса. Однако не указано, о какой именно статье идет речь.

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Екатерина Шульман

РБК обратился за комментарием к Екатерине Шульман.

После февраля 2022 года Шульман выступала с осуждением военной операции, которую Россия проводит на Украине. Позднее, в апреле того же года, Минюст присвоил ей статус иноагента

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Екатерина Шульман МВД розыск
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