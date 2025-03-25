По каким статьям разыскивают политолога, не уточняется. Шульман включена в реестр иноагентов с апреля 2022 года за финансирование из-за рубежа

Карточка розыска политолога Екатерины Шульман (Фото: МВД России)

МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман (включена в реестр иноагентов), следует из карточки, опубликованной на сайте ведомства.

Согласно данным, ее разыскивают по статье Уголовного кодекса. Однако не указано, о какой именно статье идет речь.

РБК обратился за комментарием к Екатерине Шульман.

После февраля 2022 года Шульман выступала с осуждением военной операции, которую Россия проводит на Украине. Позднее, в апреле того же года, Минюст присвоил ей статус иноагента.

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