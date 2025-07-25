Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Шульман на два месяца, вменив ей уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В 2022 году политолог уехала из России

Екатерина Шульман (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца политолога Екатерину Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (Минюст внес ее в соответствующий реестр в апреле 2022 года), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Дело в отношении Шульман возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Здесь действует административная преюдиция: уголовная ответственность наступает, если человека в течение года два раза привлекли за аналогичное правонарушение по КоАП.

Срок ареста Шульман будет исчисляться с момента ее задержания на территории России, а в случае экстрадиции — с момента фактического пересечения государственной границы.

В конце марта МВД объявило Шульман в розыск. В разыскной базе на сайте ведомства было указано, что политолога разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако ее точная квалификация не называлась. Позже карточка Шульман пропала из базы розыска.

Екатерина Шульман окончила Российскую академию государственной службы, преподавала в Московской высшей школе социальных и экономических наук и Институте общественных наук РАНХиГС, с декабря 2018 года по октябрь 2019 года входила в Совет по правам человека. В апреле 2022 года Шульман покинула Россию, выступив против военной операции на Украине.

Шульман является одним из самых популярных российских политологов: на ее YouТube-канал подписаны более 1,2 млн человек.