Политика
0

Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов

Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом) внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Запись о ней находится под номером 18493.

В июле 2025 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Дело в отношении Шульман возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Здесь действует административная преюдиция: уголовная ответственность наступает, если человека в течение года два раза привлекли за аналогичное правонарушение по КоАП.

С начала военной операции на Украине в 2022 году Шульман проживает в Германии. Она продолжает вести свой ютуб-канал с анализом политической ситуации в России и выступает с лекциями по всему миру.

Росфинмониторинг внес Дмитрия Быкова в реестр экстремистов
Политика
Дмитрий&nbsp;Быков&nbsp;(признан&nbsp;иноагентом&nbsp;Минюстом России)

Росфинмониторинг также внес в перечень террористов и экстремистов предпринимателя Бориса Зимина (признан в России иностранным агентом). Запись о нем появилась в реестре под номером 6686.

В апреле 2025 года Преображенский суд Москвы заочно приговорил Бориса Зимина к девяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве, связанном с хищением и продажей контрольного пакета компании Bryanston и 52,4% акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Сам Зимин, проживающий с 2020 года в Израиле, назвал это дело политическим.

В августе 2025 года Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Zimin Foundation — проект семьи Бориса Зимина. Организация позиционирует себя как благотворительный фонд, цель которого — развитие науки и образования на благо человечества.

Фонд с 2016 года оказывает поддержку организаторам премии «Просветитель», которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Премия была учреждена в 2008 году отцом Бориса Зимина Дмитрием Зиминым и его фондом некоммерческих программ «Династия» (признан Минюстом иноагентом), чтобы поддержать русскоязычных ученых, научных журналистов и переводчиков, «умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях».

После признания Zimin Foundation нежелательной организацией оргкомитет премии объявил о прекращении сотрудничества с фондом.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Денис Малышев
Екатерина Шульман Росфинмониторинг Борис Зимин иноагенты

