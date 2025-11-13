Екатерину Шульман внесли в список террористов и экстремистов
Политолог Екатерина Шульман (признана в России иностранным агентом) внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Запись о ней находится под номером 18493.
В июле 2025 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Шульман на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Дело в отношении Шульман возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет. Здесь действует административная преюдиция: уголовная ответственность наступает, если человека в течение года два раза привлекли за аналогичное правонарушение по КоАП.
С начала военной операции на Украине в 2022 году Шульман проживает в Германии. Она продолжает вести свой ютуб-канал с анализом политической ситуации в России и выступает с лекциями по всему миру.
Росфинмониторинг также внес в перечень террористов и экстремистов предпринимателя Бориса Зимина (признан в России иностранным агентом). Запись о нем появилась в реестре под номером 6686.
В апреле 2025 года Преображенский суд Москвы заочно приговорил Бориса Зимина к девяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в мошенничестве, связанном с хищением и продажей контрольного пакета компании Bryanston и 52,4% акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd. Сам Зимин, проживающий с 2020 года в Израиле, назвал это дело политическим.
В августе 2025 года Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Zimin Foundation — проект семьи Бориса Зимина. Организация позиционирует себя как благотворительный фонд, цель которого — развитие науки и образования на благо человечества.
Фонд с 2016 года оказывает поддержку организаторам премии «Просветитель», которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Премия была учреждена в 2008 году отцом Бориса Зимина Дмитрием Зиминым и его фондом некоммерческих программ «Династия» (признан Минюстом иноагентом), чтобы поддержать русскоязычных ученых, научных журналистов и переводчиков, «умеющих просто и увлекательно рассказать о новейших открытиях и исследованиях».
После признания Zimin Foundation нежелательной организацией оргкомитет премии объявил о прекращении сотрудничества с фондом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций