 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов⁠,
0

Суд продлил до 18 февраля арест бывшего замминистра обороны Булгакова

Сюжет
Аресты генералов
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны России Дмитрию Булгакову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Арест Булгакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), продлен до 18 февраля 2026 года.

Булгаков занимал должность начальника тыла вооруженных сил — заместителя министра обороны России с декабря 2008 года по сентябрь 2022 года.

СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова
Политика

13 января стало известно, что следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве завершены. По данным следствия, в 2024 году Булгаков в составе организованной преступной группы совершил мошенничество на сумму более 49 млн руб. — он похитил средства, принадлежавшие Петербургской сбытовой компании посредством завышения стоимости контрактов, заключенных с Военно-медицинской академией имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Булгакова арестовали в июле 2024 года. Адвокат генерала Сергей Севрук говорил, что его клиент сам денег не получал — средства остались на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».

В апреле 2025 года Булгакова допросили по делу другого экс-замглавы Минобороны — Тимура Иванова, в отношении которого возбуждено два уголовных дела.

В июле суд арестовал имущество жены и дочери Булгакова. Следствие считает, что экс-замминистра частично хранил незаконно полученные средства на банковском счете, открытом на имя супруги.

Читайте РБК в Telegram.

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дмитрий Булгаков арест суд Москва мошенничество
Дмитрий Булгаков фото
Дмитрий Булгаков
военный, генерал армии, экс-замминистра обороны России
20 октября 1954 года
Материалы по теме
СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова
Политика
Арестовано имущество жены и дочери экс-замминистра обороны Булгакова
Общество
Экс-замминистра обороны Булгакова допросили по делу Тимура Иванова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Биржевая цена платины обновила исторический максимум Экономика, 15:45
Спикер петербургского парламента назвал неизбежным платный въезд в центр Общество, 15:41
Стало известно, сколько кредиторы требуют с дистрибьютора TFN Технологии и медиа, 15:38
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Екатерины Шульман Политика, 15:36
WSJ узнала о возвращении Маска в политику после ссоры с Трампом Политика, 15:35
Чем известен глава украинской переговорной делегации Умеров 15:35
ТЭС: что это такое и как работают тепловые электростанции База знаний, 15:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
В Красноярске ветерана ВОВ поздравили со 100-летием Общество, 15:29
TikTok закрыл сделку для продолжения работы в США Общество, 15:23
Британия заявила о слежке за российскими кораблями в Ла-Манше Политика, 15:22
РФС и «Спартак» проведут матч легенд памяти Никиты Симоняна Спорт, 15:21
Аналитики оценили продажи новостроек в России в 2025 году Недвижимость, 15:20
Что известно о главе российской делегации на переговорах в ОАЭ Костюкове 15:20