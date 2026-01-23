Суд продлил до 18 февраля арест бывшего замминистра обороны Булгакова

Дмитрий Булгаков (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram)

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны России Дмитрию Булгакову. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Арест Булгакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере), продлен до 18 февраля 2026 года.

Булгаков занимал должность начальника тыла вооруженных сил — заместителя министра обороны России с декабря 2008 года по сентябрь 2022 года.

13 января стало известно, что следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве завершены. По данным следствия, в 2024 году Булгаков в составе организованной преступной группы совершил мошенничество на сумму более 49 млн руб. — он похитил средства, принадлежавшие Петербургской сбытовой компании посредством завышения стоимости контрактов, заключенных с Военно-медицинской академией имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Булгакова арестовали в июле 2024 года. Адвокат генерала Сергей Севрук говорил, что его клиент сам денег не получал — средства остались на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».

В апреле 2025 года Булгакова допросили по делу другого экс-замглавы Минобороны — Тимура Иванова, в отношении которого возбуждено два уголовных дела.

В июле суд арестовал имущество жены и дочери Булгакова. Следствие считает, что экс-замминистра частично хранил незаконно полученные средства на банковском счете, открытом на имя супруги.