Арестовано имущество жены и дочери экс-замминистра обороны Булгакова
Суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму около 50 млн руб. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Суд установил полный запрет на распоряжение имуществом, те же меры наложены и на собственность жены Булгакова. Следствие считает, что экс-замминистр частично хранил незаконно полученные средства на банковском счете, открытом на имя его супруги.
Булгаков занимал пост замминистра с декабря 2008 года по сентябрь 2022-го. Он курировал материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Булгакова в июле 2024 года, его подозревали в использовании служебного положения ради лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат».
Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 50 млн руб. при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
Адвокат генерала Сергей Севрук говорил, что его клиент сам денег не получал — средства остались на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».
РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Севруку
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