Арестовано имущество жены и дочери экс-замминистра обороны Булгакова

Дмитрий Булгаков (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России Дмитрия Булгакова в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму около 50 млн руб. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Суд установил полный запрет на распоряжение имуществом, те же меры наложены и на собственность жены Булгакова. Следствие считает, что экс-замминистр частично хранил незаконно полученные средства на банковском счете, открытом на имя его супруги.

Булгаков занимал пост замминистра с декабря 2008 года по сентябрь 2022-го. Он курировал материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Булгакова в июле 2024 года, его подозревали в использовании служебного положения ради лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат».

Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 50 млн руб. при заключении контрактов на энергетическое обследование систем освещения Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Адвокат генерала Сергей Севрук говорил, что его клиент сам денег не получал — средства остались на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания».

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Севруку