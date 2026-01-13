СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова

Следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении замминистра обороны Дмитрия Булгакова завершены, сообщил ТАСС глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Следователи считают, что в 2024 году Булгаков в составе организованной преступной группы совершил мошенничество на сумму более 49 млн руб. — он похитил средства, принадлежавшие «Петербургской сбытовой компании» посредством завышения стоимости контрактов, заключенных с Военно-медицинской академией имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Булгаков занимал должность замминистра с декабря 2008 года по сентябрь 2022-го. Он курировал материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России.

Арестовали его в июле 2024 года, адвокат генерала Сергей Севрук говорил, что его клиент сам денег не получал — средства остались на счетах фирмы-подрядчика АО «Петербургская сбытовая компания». Ему вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, за которое грозит до десяти лет лишения свободы.

В июле суд арестовал имущество его дочери и жены. Следствие считает, что экс-замминистра частично хранил незаконно полученные средства на банковском счете, открытом на имя супруги.

Также в 2025 году его допросили по делу другого экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, в отношении которого возбуждено два уголовных дела. По первому его обвиняют в хищении более 216 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второе уголовное дело касается вывода свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».