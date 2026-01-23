В Пензе к тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Пензе после атаки украинских дронов продолжается пожар, для борьбы с огнем привлекли два пожарных поезда. На месте работает оперативный штаб, сообщил глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«Задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда. <...> Самое главное, что никто не погиб, не пострадал, не получил ранений», — написал Мельниченко.

Губернатор не назвал, на каком объекте идет тушение пожара, но ранее он сообщил, что возгорание возникло на нефтебазе в Пензе.

В ночь на 23 января дроны ВСУ атаковали Пензу. В области был введен режим беспилотной опасности, позднее был введен план «Ковер».

По словам Мельниченко, система ПВО сбила четыре беспилотника, обломки одного из них упали на территории нефтебазы, возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Всего за ночь над российскими регионами, по данным Минобороны, сбили 12 дронов: семь — над Белгородской областью, еще два — над Воронежской, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.