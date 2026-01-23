 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда

В Пензе к тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В Пензе после атаки украинских дронов продолжается пожар, для борьбы с огнем привлекли два пожарных поезда. На месте работает оперативный штаб, сообщил глава региона Олег Мельниченко в телеграм-канале.

«Задействованы более 100 человек с привлечением порядка 30 единиц техники, включая два пожарных поезда. <...> Самое главное, что никто не погиб, не пострадал, не получил ранений», — написал Мельниченко.

Губернатор не назвал, на каком объекте идет тушение пожара, но ранее он сообщил, что возгорание возникло на нефтебазе в Пензе.

В Пензе после атаки дронов произошел пожар на нефтебазе
Политика
Фото:Мельниченко / Telegram

В ночь на 23 января дроны ВСУ атаковали Пензу. В области был введен режим беспилотной опасности, позднее был введен план «Ковер».

По словам Мельниченко, система ПВО сбила четыре беспилотника, обломки одного из них упали на территории нефтебазы, возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Всего за ночь над российскими регионами, по данным Минобороны, сбили 12 дронов: семь — над Белгородской областью, еще два — над Воронежской, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской областями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Пенза Пензенская область беспилотники последствия
Материалы по теме
Губернатор Пензенской области сообщил о четырех сбитых дронах
Политика
Аэропорты Пензы и Саратова возобновили прием и отправку рейсов
Политика
Аэропорты Пензы и Ярославля временно ограничили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 88,79 (-1,93) Инвестиции, 22 янв, 17:42 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 76,04 (-1,48) Инвестиции, 22 янв, 17:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
К тушению нефтебазы после удара БПЛА привлекли два пожарных поезда Политика, 12:37
На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби Политика, 12:35
Психиатр объяснил популярность жанра «тру-крайм»
РАДИО
 Общество, 12:34
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 12:31
Российские войска заняли село в Харьковской области Политика, 12:29
В Красноярском крае найден таксист, отвозивший пропавшего подростка Общество, 12:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Рублев проиграл в третьем круге Australian Open Спорт, 12:21
Зеленский озвучил повестку на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Генсека компартии Вьетнама То Лама переизбрали на второй срок Политика, 12:13
Прокуратура составила портрет московского преступника Общество, 12:09
Капризов принес «Миннесоте» победу в овертайме и побил клубный рекорд Спорт, 12:07