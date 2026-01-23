Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23.00 мск 22 января до 7.00 23 января мск перехватили и уничтожили 12 беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов – семь – сбили над Белгородской областью. Два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, по одному – над Брянской, Пензенской и Астраханской.

В Пензенской области после падения фрагментов дрона на территорию нефтебазы начался пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Воронежской области обломки дронов спровоцировали возгорание кровли частного дома, пожар ликвидировали, семью из трех человек временно разместили у родственников.