Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 23.00 мск 22 января до 7.00 23 января мск перехватили и уничтожили 12 беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов – семь – сбили над Белгородской областью. Два беспилотника уничтожили над Воронежской областью, по одному – над Брянской, Пензенской и Астраханской.
В Пензенской области после падения фрагментов дрона на территорию нефтебазы начался пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В Воронежской области обломки дронов спровоцировали возгорание кровли частного дома, пожар ликвидировали, семью из трех человек временно разместили у родственников.
